Россияне могут пойти в наступление из Беларуси, но это будет очень сложно, – Зеленский

Угроза наступления из Беларуси до сих пор остается. Президент Владимир Зеленский убежден, что Враг может попытаться атаковать по этому направлению, но этот процесс имеет ряд проблем.

Об этом глава государства заявил во время выступления на Мюнхенской конференции, сообщает 24 Канал. Владимир Зеленский отметил, что под вопросом сможет ли Россия втянуть в войну Беларусь.

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Белорусы против вовлечения в войну

Владимир Зеленский отметил, что высокой вероятности наступления из Беларуси сейчас нет. Первая причина состоит в том, что россиянам сложно привлечь белорусскую армию, ведь белорусы не хотят воевать против Украины. По словам президента, 80% белорусов против этого, так что получить поддержку таких действий врагу будет сложно.

Глава государства подчеркнул, что вступление Беларуси в войну будет большой исторической ошибкой.

Одно дело, когда на их территории, из некоторых аэропортов летит авиация или летят ракеты с территории, находившейся под контролем России. Это одно дело. Другое дело, если ты сознательно идешь в наступление и присоединяешься к российским террористам. Ты в этот момент становишься террористом и тем самым делаешь Беларусь частью террористического режима Путина и этой захватнической войны и одновременно ты станешь субъектом будущего проигрыша, суда, трибунала, возмещения,

– подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что сил в Беларуси для войны недостаточно и каждый, кто придет на нашу землю, погибнет. Владимир Зеленский подчеркнул, что это не угроза, а факт – наша страна защищает себя и ни на кого не собирается нападать.

Лукашенко тем временем снова за свое

По состоянию на 17 февраля, по данным Генштаба ВСУ, на Волынском и Полесском направлениях не выявлены признаки формирования ударных группировок для наступления, однако тема угрозы вступления Беларуси в войну на стороне России не исчезает с информационного поля.

Накануне самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Беларусь якобы мирная страна и не хочет войны, поэтому свои войска в Украину не будет вводить. Однако и здесь не обошлось без угроз, мол, Беларусь не будет наступать, пока ей никто не угрожает. И это при том, что в Украине уже не раз заявляли о том, что наша страна не собиралась и не собирается ни на кого нападать. Но это трудно понять человеку, который уже почти год не может показать 4 позиции на карте.