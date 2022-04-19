Наступление на Изюмском направлении: оккупанты создали систему огневых позиций для артиллерии
19 апреля 2022 , 07:52Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Российские оккупанты создали систему огневых позиций на Изюмском направлении. Его разработали для реактивной и стволовой артиллерии.
Враги наступают на левом берегу реки Северский Донец. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ 19 апреля.
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Для поддержки наступательных действий группировки на указанном направлении противник создал систему основных и запасных огневых позиций для реактивной и ствольной артиллерии.
– говорится в сообщении.
В то же время, на Слобожанском направлении враг продолжает частично блокировать Харьков.
К слову – Оккупанты продолжают обстреливать жилые районы Харькова