Наступление – это огромные потери, цена победы будет тяжелой, – Арестович

4 мая 2022 , 21:32
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Украина готова нанести военное поражение оккупантам. Однако наступление гораздо труднее проводить, чем оборону. Украинская армия будет иметь огромные потери.

Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в эфире 24 канала.

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Арестович подчеркнул, что Украина готова освободить все территории – и Донбасс, и Крым, и даже, как пошутил он, порабощенные народы России. Это зависит только от того, сколько оружия от Запада будет и как пойдет война.

Советник главы ОП говорит, что наступление – это очень тяжело. ВСУ умело обороняются, но вести наступление гораздо сложнее, не менее чем в 5 раз.

Мы поменяемся с россиянами местами – мы будем идти по дорогам, а они будут стрелять в нас из каждого куста. Это будут огромные потери. Надо понимать, что наступление – это огромные потери, обычно в три раза больше, чем у обороняющихся.
– заявил Арестович.

Он добавил, что президент Владимир Зеленский сказал, что наша цель – освободить всю Украину, включая Крым. Это будет военным путем, военно-политическим и т.д.

"Мы готовы нанести россиянам военное поражение. А вот удастся ли – это зависит от помощи Запада и нашей возможности бороться до конца… По меньшей мере, то, что мы их будем гнать до состояния "23 февраля" – это однозначно", – подытожил Арестович.

Смотрите полностью интервью с Алексеем Арестовичем: видео


К слову, Алексей Арестович также рассказал, что наши войска героически удерживают линию фронта, хотя оккупанты изо всех сил давят перед 9 мая. В частности, россияне до сих пор пытаются прорваться на трех основных направлениях: Изюмское, Запорожское и Херсонское.

Интересно, что секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что спецслужбы отдельных стран мира были уверены, что Россия сможет захватить всю территорию Украины в течение 3 – 5 суток. По самому оптимистическому прогнозу, это должно было произойти через 3 недели.

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Автор: Марія Бондар