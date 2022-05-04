Про це розповів 24 каналу радник глави Офісу Президента Олексій Арестович.

До теми Навіть зі зброєю США – це важка і кривава справа, – Арестович про війну в Україні

Арестович наголосив, що Україна готова звільнити всі території – і Донбас, і Крим, і навіть, як пожартував він, поневолені народи Росії. Це залежить лише від того, скільки зброї від Заходу буде, і як піде війна.

Радник глави ОП каже, що наступ – це дуже важко. ЗСУ вправно обороняються, але вести наступ набагато складніше, щонайменше у 5 разів.

Ми поміняємося з росіянами місцями – ми будемо йти в по дорогах, а вони будуть стріляти в нас з кожного куща. Це будуть величезні втрати. Треба розуміти, що наступ – це величезні втрати, зазвичай в три рази більше, ніж в тих, хто обороняється,

– заявив Арестович.

Він додав, що президент Володимир Зеленський сказав, що наша ціль – звільнити всю Україну, включно з Кримом. Це буде військовим шляхом, військово-політичним тощо.

"Ми готові нанести росіянам війському поразку. А от чи вдасться – це залежить від допомоги Заходу і нашої змоги боротися до кінця… Щонайменше те, що ми їх будемо гнати до стану "23 лютого" – це однозначно", – підсумував Арестович.

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До слова, Олексій Арестович також розповів, що наші війська героїчно втримують лінію фронту, хоча окупанти з усіх сил тиснуть перед 9 травня. Зокрема, росіяни досі намагаються прорватись на трьох основних напрямках: Ізюмський, Запорізький та Херсонський.

Цікаво, що секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що спецслужби окремих країн світу були впевнені, що Росія зможе захопити всю територію України протягом 3 – 5 діб. За найоптимістичнішим прогнозом, це мало б статися за 3 тижні.

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