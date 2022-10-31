Какие есть предпосылки для наступления россиян со стороны Беларуси: объяснение ВСУ

Украинцы до сих пор говорят о возможном новом наступлении оккупантов со стороны Беларуси. В Вооруженных Силах подробнее рассказали о вероятности нападения.

Сейчас у Беларуси не хватает определенного количества войск. Об этом заявил помощник командующего Объединенными силами ВСУ Евгений Силкин в эфире национального телемарафона.

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Какие предпосылки для наступления оккупантов из Беларуси

По словам Силкина, говорить о возможности повторного наступления на Украину со стороны Беларуси можно в случае усиления группировки войск до 50 – 70 тысяч военных. Впрочем, пока на территории республики нет такого количества солдат.

Мы будем уверены, что Россия начнет новое наступление, когда на территории Беларуси появится достаточное количество вражеских войск. А именно, когда усилят группировку войск до около 50 – 70 тысяч военных. Тогда мы сможем говорить, что они готовы к новому наступлению,

– рассказал Силкин.

На сегодняшний день из России в Беларусь въехало около 4 тысяч военнослужащих, но этого недостаточно. Впрочем, каждый полигон готов принять около 5 тысяч солдат.

Что говорят в разведке о возможном наступлении с территории Беларуси

Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов рассказывал, что в настоящее время на территории Беларуси находятся около 4 300 российских военнослужащих. Поэтому угроза наступления оттуда мала, но ситуация может быстро измениться.

По словам Буданова, ситуация может быстро измениться, когда Россия потеряет Херсон. Боеспособная группировка после выхода из-под Херсона частично будет передислоцирована на Запорожское направление, но часть из них может продвинуться на север в Беларусь. Тогда может возникнуть угроза.

Ранее Буданов отмечал, что для наступления на Киев оккупантам нужно более двух недель перебрасывать войска в Беларусь, а сейчас этого не происходит. Однако еще 24 октября говорили об около 3 200 военных.

А военный Кирилл Сазонов считает, что новое наступление на столицу Украины возможно, но оно будет гораздо сложнее для россиян, чем это было в феврале – марте 2022 года. По его словам, украинская армия лучше подготовлена, а в России уже нет профессиональной армии.

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