Новые линии обороны на севере: в СНБО объяснили, есть ли угроза наступления на Киев

Ранее военные заявляли о необходимости линий обороны от Киевского водохранилища и до Сум. В то же время, непосредственной угрозы для Киева нет, ситуация остается контролируемой.

Об этом информирует руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины лейтенант Андрей Коваленко.

Есть ли угроза Киеву со стороны Сум?

Коваленко призвал общество не манипулировать словами о линии обороны от Киевского водохранилища и до Сум, которые раньше озвучил военный. По словам руководителя ЦПИ, нет никакой угрозы наступления на Киев.

Нет никакой угрозы наступления на Киев, не стоит манипулировать словами о линиях обороны, которые были озвучены военными, потому что они должны быть,

– уточнил Коваленко.

В то же время он добавил, что это не значит, что враг сейчас способен наступать на столицу. Его целью является оккупация всей Украины. Впрочем, такие планы не отвечают реальным возможностям.

Лейтенант подчеркнул, что сегодня у Украины достаточно силы, чтобы противостоять таким угрозам.

Справка. Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов "Флэш" в комментарии 24 Канала сообщил, что тактика России по весенне-летнему наступлению изменилась. Теперь вражеские войска постараются продвигаться на поле боя малыми пехотными группами, тем самым замещая массированные наступления с бронетехникой.



По данным аналитиков ISW, за последние сутки российская армия не смогла достичь хоть каких-то успехов на фронте. В то время как Силы обороны успешно контратаковали у Родинского.

Что этому предшествовало?

28 апреля начальник инженерных войск Командование сил поддержки ВСУ, бригадный генерал Василий Сиротенко отметил, что украинские военные работают над линией обороны от Киевского водохранилища вплоть до Сум, в частности, оперативно строится эшелонированная оборона.

Военный заявил, что ответные меры реализуются во избежание неожиданных атак врага на этом участке фронта.