"Наступление на Крым": в полиции назвали лозунги, которые организаторы придумали для провокаций
31 января 2022 , 10:45Читати новину українською
Источник:24 канал
В полиции рассказали, что провокации должны были проходить под лозунгами "Наступление на Крым и Донбасс" и "Война до победы". Дальше "активисты" должны были говорить о тарифах.
Детали раскрыл Игорь Клименко – глава Нацполиции Украины. В частности, он назвал первые лозунги, которые должны были быть на баннерах и листовках провокаторов.
Заметьте Тысячи "титушек" должны были устроить драки в центре Киева с поджогом автомобилей и шин
В первую очередь – наступление на Крым и оккупированный Донбасс. Война до победы. И дальше – снижение тарифов,
– заявил Клименко.
Кроме того, провокаторы собирались говорить о том, что президент Владимир Зеленский якобы не выполняет свои обещания.
Группа людей планировала массовые беспорядки
- В столице в воскресенье, 30 января, задержали группу людей, которые планировали массовые беспорядки в Украине.
- Провокации планировали провести в Сумской, Черниговской, Полтавской и Черкасской областях.
- Глава МВД Украины Денис Монастырский заявил, что во время беспорядков планировали собрать до 5 тысяч человек. Среди них 1,5 тысячи – так называемые "титушки".
- Именно они планировали устроить драки со стражами порядка.
- По словам Монастырского, должна была "обязательно пролиться кровь и примениться насилие".
Провокации хотели устраивать с лозунгами о Крыме и Донбассе: смотрите видео