"Наступление на Крым": в полиции назвали лозунги, которые организаторы придумали для провокаций

В полиции рассказали, что провокации должны были проходить под лозунгами "Наступление на Крым и Донбасс" и "Война до победы". Дальше "активисты" должны были говорить о тарифах.

Детали раскрыл Игорь Клименко – глава Нацполиции Украины. В частности, он назвал первые лозунги, которые должны были быть на баннерах и листовках провокаторов.

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В первую очередь – наступление на Крым и оккупированный Донбасс. Война до победы. И дальше – снижение тарифов,

– заявил Клименко.

Кроме того, провокаторы собирались говорить о том, что президент Владимир Зеленский якобы не выполняет свои обещания.

Группа людей планировала массовые беспорядки

В столице в воскресенье, 30 января, задержали группу людей, которые планировали массовые беспорядки в Украине.

Провокации планировали провести в Сумской, Черниговской, Полтавской и Черкасской областях.

Глава МВД Украины Денис Монастырский заявил, что во время беспорядков планировали собрать до 5 тысяч человек. Среди них 1,5 тысячи – так называемые "титушки".

Именно они планировали устроить драки со стражами порядка.

По словам Монастырского, должна была "обязательно пролиться кровь и примениться насилие".

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