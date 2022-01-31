Деталі розкрив Ігор Клименко – голова Нацполіції України. Зокрема, він назвав перші гасла, які мали бути на банерах та листівках провокаторів.

Зауважте Тисячі "тітушок" мали влаштувати бійки в центрі Києва з підпалом автомобілів та шин

Найперше – наступ на Крим та окупований Донбас. Війна до перемоги. І далі – зниження тарифів. Війна на Сході,

– заявив Клименко.

Окрім того, провокатори збиралися говорити про те, що президент Володимир Зеленський нібито не виконує своїх обіцянок.

Група людей планувала масові заворушення

У столиці у неділю, 30 січня, затримали групу людей, які планували масові заворушення в Україні.

Провокації планували здійснити у Сумській, Чернігівській, Полтавській та Черкаських областях.

Глава МВС України Денис Монастирський заявив, що під час заворушення планували зібрати до 5 тисяч людей. Серед них 1,5 тисячі – так звані "тітушки".

Саме вони планували влаштувати бійки з правоохоронцями.

За словами Монастирського, мала "обов'язково пролитись кров і застосуватись насилля".

Провокації хотіли влаштовувати з гаслами про Крим та Донбас: дивіться відео