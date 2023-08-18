Создали огромную группировку: могут ли россияне усилить давление возле Купянска
На Купянском направлении россияне предприняли наступательные действия. Однако в основном они безрезультатны, несмотря на сосредоточенное большое количество сил и средств. Россияне хотят мощнее давить на ВСУ, но на это нужно больше резервов.
Украинским Силам обороны успешно удается сдерживать наступление россиян. Бывший глава Луганской ОВА Сергей Гайдай прокомментировал в эфире 24 Каналу способность россиян увеличить натиск на этом направлении.
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Есть ли у россиян дополнительные силы
На Купянско-Лиманском направлении у россиян нет достаточных сил, чтобы совершить значительный оперативный прорыв. Они пытаются давить, чтобы оттянуть украинские резервы от Бахмута и Запорожского направления. Однако Силы обороны успешно сдерживают эти попытки.
В общем, Россия завалена человеческим ресурсом, на который безразлично кремлевскому режиму. Конечно, они будут в дальнейшем мобилизовать людей без объявления мобилизации. Касательно хорошо подготовленных резервов – их нет. То, что они стянули на Луганщину – теми силами и будут воевать,
– отметил Сергей Гайдай.
Впрочем, стоит заметить, что россияне смогли создать огромную группировку как с точки зрения личного состава, так и запасов боекомплектов для артиллерии для артиллерии, танков, РСЗО и тяжелой техники.
"На определенных порах они имели небольшой успех (на Купянском направлении – 24 Канал), но сейчас наши Силы обороны это остановили. Огромного продвижения, на которое они рассчитывали, не будет", – подчеркнул Гайдай.
Экс-глава Луганской ОВА предположил, что в ближайшее время будут активизироваться события на фронте. Это он связывает с уже имеющейся информацией о подразделениях "Азова", что уже приступили к боевым действиям в Луганской области.
Сергей Гайдай об группировках россиян на Купянском направлении: смотрите видео
Ситуация на Купянском направлении: последние новости
- Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский 16 августа посетил украинских защитников на восточных направлениях. Сырский много времени провел с военными, обороняющими Купянское направление. Генерал-полковник сообщил, что в ходе встречи принял важные решения, обеспечивающие надежность обороны.
- В утренней сводке Генштаба ВСУ за 18 августа проинформировали, что на Купянском направлении россияне вели безрезультатные наступательные действия, в частности, в районе Синьковки Харьковской области. В то же время от авиационных ударов и артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов Харьковщины.
- Накануне спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что Украина перебросила резервы в район Купянска. Там они должны построить эшелонированную оборону.