Россияне пытаются до Нового года выйти на Купянск-Узловой, – Федоренко

Российские войска не оставляют попыток продвинуться на Харьковщине. В частности оккупанты имеют задачу – до Нового года выйти на Купянск-Узловой.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на командира батальона БПАК "Ахиллес" Юрия Федоренко. Стоит отметить, что за минувшие сутки украинские войска остановили 4 атаки противника в районах Глушковки и Лозовой.

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Что сейчас происходит на Харьковщине

Юрий Федоренко рассказал, что на Купянщине продолжаются интенсивные бои, но бойцы ВСУ продолжают держать оборону.

Враг пытается выполнить поставленную задачу – до Нового года попытаться выйти на Купянск-Узловой, но на текущий момент противнику не удается выполнить эту задачу,

– сказал военный.

По его словам, враг думал, что ему удастся быстро продвинуться, однако этого не произошло, а Силы обороны остановили оккупантов. Командир батальона также добавил, что на направлении Колесниковки врагу уже месяц не удается продвинуться на позициях.

К слову, ранее в ГПСУ рассказали, что бои также продолжаются в Волчанске – там все штурмовые действия оккупантов направлены на то, чтобы пересечь реку Волчья. Это может создать предпосылки для так называемой буферной зоны, чтобы россиянам было легче обстреливать Харьков.