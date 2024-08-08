Кремль приказал своим медиа сравнивать события на границе с Курской битвой, – СМИ

Российские власти раздали своим пропагандистским и лояльным для себя СМИ указания, как необходимо освещать "прорыв" в Курской области. Оккупанты хотят, чтобы эти события сравнивали с Курской битвой, которая была во время Второй мировой войны.

Об этом журналистам оппозиционного российского издания "Медуза" рассказали два сотрудника таких российских СМИ. Кроме того, Кремль призвал пропагандистов "не нагнетать обстановку" с ситуацией в Курской области.

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Какие указания дали росСМИ по освещению "прорыва" границы

В издании отметили, что политблок администрации Путина просит российские государственные и лояльные к Кремлю СМИ всячески избегать информации об открытии "нового фронта" и сравнивать то, что происходит с Курской битвой. Кроме того, журналистам нельзя говорить о возможном продвижении вглубь к городу Курчатова, где расположена Курская атомная электростанция, чтобы российская аудитория не имела "чувства ядерной угрозы".

Вместо упоминаний об атомной электростанции СМИ должны рассказывать об "успехах российской армии", которая якобы не дает украинским войскам продвинуться вглубь территории Курской области.

Российским журналистам рекомендуют в пропагандистском подчеркивать якобы атаках ВСУ на мирное население и подчеркивать, что во время них пострадали дети, хотя этого на самом деле не было.

Еще один рекомендованный акцент для сюжетов новостей – "единство и сплочение людей", которые приходят в пункты сдачи крови и размещают в своих домах эвакуированных жителей Суджанского района. При этом в политблоке уточняют, что эти случаи надо подавать не в виде "сухих" новостей, а как развернутые рассказы, "истории",

– пишут в оппозиционном издании.

К тому же лояльные к Путину СМИ должны уверять аудиторию, что мест в пунктах временного размещения в Курской области якобы всем хватает, и описывать визиты исполняющего обязанности губернатора Алексея Смирнова в такие центры, а также больницы и госпитали, куда направляют пострадавших.

Но особый акцент журналистам рекомендуют сделать на усилиях властей страны-агрессора, Владимира Путина и его правительства, которые "не бросают никого в беде".

Собеседники "Медузы" отметили, что получили рекомендации только 8 августа днем, хотя "прорыв" границы в Курской области начался 6 августа. Россияне предполагают, что в политблоке администрации Путина не понимали масштабов, происходящего, поэтому не смогли составить "методичку" оперативнее.