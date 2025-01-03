Силы обороны могут не только удерживать плацдарм в Курской области, но и расширять его в других областях страны-агрессора. Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, объяснив, как бы это повлияло на ход боевых действий.

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Перспективы Курского направления

С начала Курской операции прошло уже полгода. В первый день 2025 года главком ВСУ Александр Сырский посетил Курщину и сообщил, что на этом направлении украинские военные взяли в плен около 700 россиян.

Для нас это одно из перспективных направлений крайне напуганных идиотов. Россияне пытаются прикрыться северокорейцами, но прикрыть 600 километров фронта на Москву они не смогут. Для этого не хватит сил и средств,

– объяснил Роман Свитан.

Конечно, россияне не могут просто перебросить на Курщину резервы с других направлений, ведь тогда фронт у них может посыпаться. Тогда какие-либо результаты так называемой "сво" нивелируются полностью.

"Если нам удастся расширить плацдарм на Курщине и создать еще несколько на Брянщине и Белгородщине – будет серьезный слом архитертуры фронта. Мы развернемся на Москву. Россиянам придется не бежать от столицы на Азовское море, а защищать ее. А у них для этого нет сил", – объяснил полковник запаса.

К тому же, по словам Свитана, радиальное движение украинских военных было бы удобно для удержания этого фронта и наоборот – совершенно некомфортно для россиян.

"Нам однозначно нужно разворачивать это направление. Лучше раньше, но пусть хоть поздно, чем никогда. Курская операция началась как раз для излома фронта в направлении Москвы, проведения действий, которые будут сковывать российские войска, и нивелирования угрозы для Сум. Мы фактически в ноль разгромили группировку, как было в Судже и теперь нужно создавать зону безопасности", – добавил военный эксперт.

Предоставляем, что 2 января по месту дислокации 810-й бригады в селе Ивановское, что на Курщине, было ракетное попадание. Там россияне собирались на награждение в доме культуры, где и получили "подарок" от Сил обороны.