Сили оборони можуть не лише утримувати плацдарм у Курській області, але й розширювати його в інших областях країни-агресорки. Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, пояснивши, як би це вплинуло на хід бойових дій.

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Перспективи Курського напрямку

Від початку Курської операції минуло вже пів року. У перший день 2025 року головком ЗСУ Олександр Сирський відвідав Курщину та повідомив, що на цьому напрямку українські військові взяли в полон близько 700 росіян.

Для нас це один з перспективних напрямків вкрай наляканих ідіотів. Росіяни намагаються прикритися північнокорейцями, але прикрити 600 кілометрів фронту на Москву вони не зможуть. Для цього не вистачить сил та засобів,

– пояснив Роман Світан.

Звісно, росіяни не можуть просто перекинути на Курщину резерви з інших напрямків, адже тоді фронт у них може посипатися. Тоді які-не-які результати так званої "сво" знівелюються повністю.

"Якщо нам вдасться розширити плацдарм на Курщині та створити ще кілька на Брянщині та Бєлгородщині – буде серйозний злам архітертури фронту. Ми розвернемося на Москву. Росіянам доведеться не бігти від столиці на Азовське море, а захищати її. А в них для цього немає сил", – пояснив полковник запасу.

До того ж, за словами Світана, радіальний рух україньких військових був би зручний для утримання цього фронту і навпаки – геть некомфортний для росіян.

"Нам однозначно потрібно розвертати цей напрямок. Краще раніше, але нехай хоч пізно, ніж ніколи. Курська операція почалась якраз для зламу фронту в напрямку Москви, проведення дій, які сковуватимуть російські війська, та нівелювання загрози для Сум. Ми фактично в нуль розгромили угруповання, як було в Суджі і тепер потрібно створювати зону безпеки", – додав військовий експерт.

Надаємо, що 2 січня по місцю дислокації 810-ї бригади в селі Іванівське, що на Курщині, було ракетне влучання. Там росіяни збиралися на нагородження у будинку культури, де й отримали "подарунок" від Сил оборони.