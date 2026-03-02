Наступление на Александровском направлении продолжается: освобождено уже 9 населенных пунктов

Продолжается наступление украинских сил на Александровском направлении. По состоянию на 2 марта от оккупантов освобождено уже 9 населенных пунктов

Избавляются россияне и от своих логистических артерий.

По состоянию на сейчас освобождено 9 населенных пунктов. 3 населенных пункта зачищены от противника в нашей зоне и прямо сейчас идет работа над освобождением еще нескольких населенных пунктов,

– сообщили в Генштабе.

С началом операции, которая стартовала 29 января, потери врага составили: