Укр Рус
24 Канал Новости Украины Наступление на Александровском направлении продолжается: освобождено уже 9 населенных пунктов
2 марта, 15:49
1

Наступление на Александровском направлении продолжается: освобождено уже 9 населенных пунктов

София Рожик

Продолжается наступление украинских сил на Александровском направлении. По состоянию на 2 марта от оккупантов освобождено уже 9 населенных пунктов

Избавляются россияне и от своих логистических артерий.

По состоянию на сейчас освобождено 9 населенных пунктов. 3 населенных пункта зачищены от противника в нашей зоне и прямо сейчас идет работа над освобождением еще нескольких населенных пунктов,
– сообщили в Генштабе.

С началом операции, которая стартовала 29 января, потери врага составили:

  • личного состава – 6 537 (безвозвратные – 4 355, санитарные – 2167, плен – 15),
  • вооружение и военная техника – 419.

 

 