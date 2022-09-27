Наступление на Бахмут продолжается по старым планам: для чего россия бросает насмерть столько войск

Война россии против Украины все еще продолжается и оккупанты не оставляют надежд отобрать у нас нашу территорию. Наступление на Бахмут, который сейчас ведут россияне, разворачивается по их старым планам – это обход и захват славяно-краматорской агломерации, который уже лишен смысла.

Об этом 24 каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович. Он также отметил, что, учитывая это, Бахмут – это все же более южное направление, захватив его, россияне хотели либо окружить наши войска, либо захватить их.

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Но после того, как мы "срезали" изюмский выступ, то больше оперативного смысла в наступлении на Бахмут нет, потому что вражеские шансы на захват Славянска и Краматорска существенно снизились,

– убежден военный обозреватель.

По мнению Дениса Поповича, скорее политические факторы толкают оккупантов наступать на Бахмут. "Если они захватят этот город, они могут лишь заявить об "успехе" для внутреннего потребителя", – убежден он.

Подробный обзор боевых действий от Дениса Поповича: смотрите видео

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По словам генерала Громова, на Бахмутском направлении сложно, однако контролируется. Оккупанты ведут регулярные обстрелы и пытаются оттеснить наших военных от позиций.

В целом россияне планируют оцепить Бахмут, однако ВСУ продолжают держать оборону. Кроме этого, удалось восстановить ранее утраченные позиции ВСУ южнее Бахмута.

Напомним, что за сутки подразделения Сил обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Купянск, Спорное, Майорск, Зайцево, Авдеевка, Новомихайловка, Опытное и Каменка.