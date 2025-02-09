За минувшие сутки, 8 февраля, противник трижды штурмовал город. О действиях украинских защитников и возможном следующем оборонительном узле рассказал в эфире телемарафона представитель оперативно-тактической группировки "Луганск" Дмитрий Запорожец, передает 24 Канал.

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Какая ситуация возле Часового Яра

Запорожец отметил, что командование различных уровней – и на уровне командующего ОСУВ "Хортица", и на уровне командования ОТУ – делает все возможное для препятствования планам врага.

Наша задача сегодня – максимально оттянуть и не дать реализовать политические и военные задачи противника по захвату этого города,

– сказал спикер.

Если россияне все же смогут оккупировать Часов Яр, следующим оборонительным узлом станет город Константиновка.

К слову, по данным Запорожца, оккупанты на 97% увеличили количество штурмов. Страна-агрессор там ежедневно теряет от 50 до 100 солдат, но не останавливается. Из-за уничтожения бронетехники россияне начали использовать квадроциклы и багги.

Сейчас активно готовимся к оборонительным действиям, если будет наступление именно на Константиновку. Создаются фортификационные сооружения, привлечем все возможные ресурсы и технику,

– заявил спикер.