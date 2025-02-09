За минулу добу, 8 лютого, противник тричі штурмував місто. Про дії українських захисників і можливий наступний оборонний вузол розповів в етері телемарафону речник оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Дмитро Запорожець, передає 24 Канал.

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Яка ситуація біля Часового Яру

Запорожець зазначив, що командування різних рівнів – і на рівні командувача ОСУВ "Хортиця", і на рівні командування ОТУ – робить усе можливе для перешкоджання планам ворога.

Наше завдання сьогодні – максимально відтягнути й не дати реалізувати політичні та військові завдання противника щодо захоплення цього міста,

– сказав речник.

Якщо росіяни все ж зможуть окупувати Часів Яр, наступним оборонним вузлом стане місто Костянтинівка.

До слова, за даними Запорожця, окупанти на 97% збільшили кількість штурмів. Росія там щодня втрачає від 50 до 100 солдатів, але не зупиняється. Через значні втрати бронетехніки росіяни почали використовувати квадроцикли та багі.

Зараз активно готуємося до оборонних дій, якщо буде наступ саме на Костянтинівку. Створюються фортифікаційні споруди, залучимо всі можливі ресурси та техніку,

– заявив речник.