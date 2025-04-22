Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан объяснил 24 Каналу, что, как правило, источники таких новостей неизвестны. Уже больше месяца мы читаем заголовки, что до админграниц Днепропетровщины осталось только несколько километров.

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Возможно ли наступление на Днепропетровскую область

На самом деле все цифры, которые называют в СМИ, не имеют существенного значения. Военные не пользуются административными картами для ведения боевых действий.

Их борьба ведется за высотами, удобными позициями, географическими границами, то есть там, где есть рубежи обороны, на которых целесообразнее располагать свои подразделения,

– объяснил Сергей Кузан.

Конечно, россияне хотели бы использовать запад на Днепропетровщину в своих пропагандистских целях. Но если посмотреть карту, то мы увидим, что граница Донецкой и Днепропетровской области проходит южнее Покровска. И это обычная территория, которая ничем не отличается от других, то есть там нет ни дороги, ни чего, что можно выдать за какое-то достижение.

Зайти и занять несколько метров или километров – это не повлияет на фронт, боевые действия, на позиции россиян, или наши. Поэтому с военной точки зрения эта информация является абсолютно ничтожной,

– подчеркнул Сергей Кузан.

К слову, в начале апреля CNN опубликовало статью о подготовке России к прорыву на Днепропетровщину. Глава Днепропетровского облсовета прокомментировал материал, отметив, что активизация россиян на определенных направлениях действительно есть, но границу области враг не пересек. Он посоветовал критически относиться к подобным материалам, ведь они не являются аналитическими, а лишь хотят привлечь внимание читателей.