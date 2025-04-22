Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан пояснив 24 Каналу, що, як правило, джерела таких новин є невідомими. Уже понад місяць ми читаємо заголовки, що до адмінкордонів Дніпропетровщини залишилося тільки кілька кілометрів.

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Чи можливий наступ на Дніпропетровську область

Насправді всі цифри, які називають у ЗМІ, не мають суттєвого значення. Військові не послуговуються адміністративними картами для ведення бойових дій.

Їхня боротьба ведеться за висотами, зручними позиціями, географічними межами, тобто там, де є рубежі оборони, на яких доцільніше розташовувати свої підрозділи,

– пояснив Сергій Кузан.

Звісно, росіяни хотіли б використати захід на Дніпропетровщину у своїх пропагандистських цілях. Але якщо переглянути карту, то ми побачимо, що межа Донецької та Дніпропетровської області проходить південніше Покровська. І це звичайна територія, яка нічим не відрізняється від інших, тобто там немає ані дороги, ані чогось, що можна видати за якесь досягнення.

Зайти та зайняти кілька метрів чи кілометрів – це не вплине на фронт, бойові дії, на позиції росіян, чи наші. Тому з воєнного погляду ця інформація є абсолютно нікчемною,

– наголосив Сергій Кузан.

До слова, на початку квітня CNN опублікувало статтю про підготовку Росії до прориву на Дніпропетровщину. Очільник Дніпропетровської облради прокоментував матеріал, зазначивши, що активізація росіян на певних напрямках справді є, але межу області ворог не перетнув. Він порадив критично ставитися до подібних матеріалів, адже вони не є аналітичними, а лише хочуть привернути увагу читачів.