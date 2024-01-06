Кремль может планировать самые заоблачные цели, однако они просто не будут реалистичны для выполнения. Это касается наступлений на большие города Украины. Сомнительно, что подобные победы будут ждать Россию в 2024 году. Такой мыслью с 24 Каналом поделился военный эксперт Юрий Фёдоров.

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Россия не имеет резервов

Британская пресса передает, что Владимир Путин в 2024 году попытается пойти на Харьков и Одессу. В частности, на Харьков оккупанты якобы могут наступать уже с середины января.

У меня сразу возникает вопрос, а чем Путин хочет увлекать Харьков? Где он возьмет резервы, где возьмет необходимое вооружение? Нужно собрать группировки около сотни тысяч человек и вооружить их. Эти войска можно разве снять с каких-то других участков фронта, но там образуются "дыры",

– подчеркнул Юрий Федоров.

Очевидно, что при условии, когда в каком-то месте ослабнет оборона россиян, туда прорвутся Вооруженные Силы Украины. Потому сейчас в России пытаются создавать новые части. Однако снова возникает вопрос, как и чем их планируют вооружать.

"Резервов нет. Не столько личного состава, сколько техники. И здесь есть еще один момент – необходимо наличие офицерского корпуса, командных кадров. Потому что без офицеров новые части и образования – это просто толпа", – объяснил военный эксперт.

Все боеспособные офицеры уже находятся на линии фронта, кстати, там же умирая. Офицеров уничтожают примерно так же часто, как и обычных солдат.

Обратите внимание! Офицерский состав уничтожается не только на поле боя, но и в глубоком тылу врага. Так, в канун Нового года в Белгороде ликвидировали 27-летнего российского старшего лейтенанта Михаила Конопицина. Он работал в составе военного следственного отдела следственного комитета России.

Реально ли наступление на Одессу

"Касательно Одессы – взгляните на карту. Как дойти до Одессы с того места, где сейчас находятся российские войска? Морской десант исключен после того, как утопили крейсер "Москва". Тем более Одесса хорошо защищена с моря", – подчеркнул Федоров.

Для того чтобы наступать на Одессу, россиянам придется провести очень сложные операции. Речь идет не только о продвижении Херсонской областью, но и о захвате Запорожья, движении на Николаев и уже оттуда наступление на Одессу.

Я не представляю, как россияне могут даже планировать такое. Это очень безграмотно. Думаю, о столь больших прорывах в 2024 году со стороны россиян нельзя говорить. Они будут делать ставку на войну на истощение,

– подчеркнул военный эксперт.

Скорее всего, оккупанты в дальнейшем будут проводить наступательные операции тактического уровня, штурмовые действия, чтобы истощить ВСУ.

Что СМИ написали о возможном наступлении россиян и какая реакция Украины