Кремль може планувати найзахмарніші цілі, однак вони просто не будуть реалістичними для виконання. Це стосується наступів на великі міста України. Сумнівно, що подібні перемоги чекатимуть Росію у 2024 році. Такою думкою з 24 Каналом поділився військовий експерт Юрій Федоров.

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Росія не має резервів

Британська преса передає, що Владімір Путін 2024 року намагатиметься піти на Харків та Одесу. Зокрема, на Харків окупанти нібито можуть наступати уже з середини січня.

У мене одразу виникає запитання, а чим Путін хоче захоплювати Харків? Де він візьме резерви, де він візьме необхідне озброєння? Потрібно зібрати угруповання десь під сотню тисяч осіб та озброїти їх. Ці війська можна хіба зняти з якихось інших ділянок фронту, але там утворяться "дірки",

– наголосив Юрій Федоров.

Очевидно, що за умов, коли у якомусь місці ослабне оборона росіян, туди прорвуться Збройні Сили України. Тому зараз у Росії намагаються створювати нові частини. Однак знову постає питання, як та чим їх планують озброювати.

"Резервів немає. Не так особового складу, як техніки. І тут є ще один момент – потрібна наявність офіцерського корпусу, командних кадрів. Тому що без офіцерів нові частини та утворення – це просто натовп", – пояснив військовий експерт.

Всі боєздатні офіцери уже перебувають на лінії фронту, до речі, там же і помираючи. Офіцерів знищують приблизно так само часто, як і звичайних солдатів.

Зверніть увагу! Офіцерський склад знищують не лише на полі бою, а й в глибокому тилу ворога. Так, напередодні Нового року у Бєлгороді ліквідували 27-річного російського старшого лейтенанта Міхаїла Конопіцина. Він працював у складі воєнного слідчого відділу слідчого комітету Росії.

Чи реальний наступ на Одесу

"Щодо Одеси – гляньте на карту. Як дійти до Одеси з того місця, де зараз перебувають російські війська? Морський десант виключений після того, як втопили крейсер "Москва". Тим паче Одеса добре захищена з моря", – наголосив Федоров.

Для того, аби наступати на Одесу, росіянам доведеться провести дуже складні операції. Мовиться не лише про просування Херсонською областю, але захоплення Запоріжжя, рух на Миколаїв і вже звідти наступ на Одесу.

Я не уявляю, як росіяни можуть навіть планувати таке. Це дуже безграмотно. Думаю, про такі великі прориви у 2024 році з боку росіян не можна говорити. Вони робитимуть ставку на війну на виснаження,

– підкреслив військовий експерт.

Найімовірніше, окупанти надалі проводитимуть наступальні операції тактичного рівня, штурмові дії, аби виснажити ЗСУ.

Що ЗМІ написали про можливий наступ росіян та яка реакція України