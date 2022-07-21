Врага вытеснили от Харькова, но у него преимущество в артиллерии: минометчик объяснил опасность

Российским оккупантам действительно удалось выйти на расстояние артиллерийских обстрелов жилых кварталов города Харькова. Продвижение вражеской армии остановлено.

Об этом рассказал минометчик 130-го батальона Территориальной обороны Мирослав Откович. Он подтвердил 24 каналу факт того, что врага реально вытеснили к северным границам.

Внимание Много раз попадала под обстрелы, – харьковчанка рассказала о жизни в городе

По его словам, на некоторых участках Вооруженным Силам Украины остается от 8 до 10 километров до границы. То есть врага максимально отбросили от Харьковщины, однако оккупанты продолжают и дальше бить по городу и области.

Однако я бы предостерег от какого-то "шапкозакидательства" относительно российских войск. Дело в том, что оккупанты укомплектованы очень хорошо. У них много снарядов к артиллерии, самих установок,

– заметил Откович.

ВСУ удерживают наши земли

То есть у врага до сих пор есть преимущество в артиллерии. У россиян есть "Искандеры" и ракеты с низкой точностью, которые ежедневно бьют по Харькову. Кроме этого, по подтвержденным данным разведки, в этом направлении воюют "вагнеровцы" и морпехи.

"То есть, когда мы соревнуемся, то воюем против "профиков", которые ежедневно сюда пытаются пройти. Однако тот "пояс безопасности", который сформирован на севере Харькова, нам удается удерживать достаточно надежно", – отметил военный.

И подчеркнул, что украинским защитникам также удалось выбить подальше от города ствольную артиллерию врага, которая стреляет на 20 – 25 километров. Сейчас ее оккупанты там не могут использовать.

Врага реально вытеснили от Севера Харьковщины: смотрите видео

Харьков снова обстреляли: последние новости