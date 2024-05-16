Россияне сеют страх и панику: Черник объяснил, почему враг не применяет все силы на Харьковщине
Россияне во время наступления выполняют несколько задач. Одна из таких - сеять страх и панику в Харькове.
Ситуацию на Харьковщине в традиционной сводке для 24 Канала проанализировал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник. Рядом с тем Владимир Зеленский рассказал, что на Харьковщине удалось частично стабилизировать ситуацию.
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Россияне сеют страх и панику
Черник отметил, что среди задач россиян на Харьковщине – посеять страх и панику в самом областном центре. Харьков – очень мощный промышленный город-миллионник. И среди прочего там также до сих пор куется оружие для нас.
Они бы хотели, чтобы появился еще один гуманитарный кризис и появились беженцы в количестве 100 – 200 тысяч. Чтобы все предприятия потеряли рабочие руки. Это одна из целей этой войны. Они показывают нам, насколько они свирепые и жестокие,
- отметил полковник запаса ВСУ.
Россияне не бросают все силы
По словам военного эксперта, они не бросают на Харьковщину все силы, даже из того, что они собрали в том районе. Сейчас они фактически проводят разведку боем, чтобы понять, где наши оборонительные позиции, и как ВСУ реагируют на это наступление в принципе.
"Они прощупывают ситуацию. Возможно ли применение больших сил и средств? Точно возможно. Они будут наращивать до 50 тысяч личного состава. Впрочем чтобы действительно прорывать оборонительные редуты на 20 километров, надо нарастить корпус на еще 30 тысяч, и пока не видно, чтобы они этим активно занимались", – подчеркнул Черник.
Какие еще темы анализировал Черник
- Относительно "буферной зоны" на Харьковщине, Черник подчеркнул, что непонятно, как она должна выглядеть даже в понимании россиян и против чего она будет применена. Артиллерийские обстрелы – это одно, а заход солдат – это совсем другое.
- Выходом из сложившейся ситуации,, чтобы выгнать россиян, полковник запаса ВСУ видит как можно больше кассетных боеприпасов. Один такой снаряд выполняет работу 30 – 40 обычных снарядов. Это колоссальный огневой потенциал.
- Относительно информации о задействовании дополнительных ресурсов на Харьковщине со стороны ВСУ, мы не перебрасываем войска с других направлений. Россияне рассчитывали, что мы из определенных плацдармов будем забирать части и отправлять их на Харьковщину, но у нас был резерв довольно неплохо подготовлен.