Россияне сеют страх и панику: Черник объяснил, почему враг не применяет все силы на Харьковщине

Россияне во время наступления выполняют несколько задач. Одна из таких - сеять страх и панику в Харькове.

Ситуацию на Харьковщине в традиционной сводке для 24 Канала проанализировал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник. Рядом с тем Владимир Зеленский рассказал, что на Харьковщине удалось частично стабилизировать ситуацию.

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Россияне сеют страх и панику

Черник отметил, что среди задач россиян на Харьковщине – посеять страх и панику в самом областном центре. Харьков – очень мощный промышленный город-миллионник. И среди прочего там также до сих пор куется оружие для нас.

Они бы хотели, чтобы появился еще один гуманитарный кризис и появились беженцы в количестве 100 – 200 тысяч. Чтобы все предприятия потеряли рабочие руки. Это одна из целей этой войны. Они показывают нам, насколько они свирепые и жестокие,

- отметил полковник запаса ВСУ.

Россияне не бросают все силы

По словам военного эксперта, они не бросают на Харьковщину все силы, даже из того, что они собрали в том районе. Сейчас они фактически проводят разведку боем, чтобы понять, где наши оборонительные позиции, и как ВСУ реагируют на это наступление в принципе.

"Они прощупывают ситуацию. Возможно ли применение больших сил и средств? Точно возможно. Они будут наращивать до 50 тысяч личного состава. Впрочем чтобы действительно прорывать оборонительные редуты на 20 километров, надо нарастить корпус на еще 30 тысяч, и пока не видно, чтобы они этим активно занимались", – подчеркнул Черник.

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