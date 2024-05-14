Руководитель Центра военно-правовых исследований и военный эксперт Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что для наступления на Волчанск враг привлек серьезные ресурсы, однако не все, что имеет на этом направлении. Вероятно, противник планирует распространить наступательные действия на Харьковщине.

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ВСУ дали отпор

Боевые действия в районе Волчанска еще продолжаются. Нашим Силам обороны поступило подкрепление, что помогло отбросить там врага. Военный эксперт отметил, что ценой сверхусилий и героизма украинских военных удалось остановить продвижение россиян и отразить их атаки.

Это стабилизирует ситуацию на этом направлении, но не останавливает активный темп наступления российских войск. Мы видели, что они за два дня несколько продвинулись, но сейчас их движение дальше приостанавливают. Это еще не прекращение этого наступления, ведь враг его только начинал. Россияне планируют продолжать свои наступательные действия,

– сказал он.

Александр Мусиенко предположил, что, по замыслу врага, россияне должны были бы закрепиться до конца мая на юге от Волчанска, чтобы оттуда двигаться дальше на юго-запад. Оккупанты также планируют, по его словам, наступление и другие направления – или в сторону Большой Писаревки на Сумщине, или в сторону Золочева на Харьковщине. Однако у ВСУ есть шансы сорвать эти планы.

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Успех реализации или провала этих планов (России – 24 Канал) будет зависеть от слаженных и уверенных действий украинских Сил обороны. Например, таких как сейчас в районе Волчанска, что позволяет блокировать врага и не давать ему продвигаться вглубь территорий Харьковщины,

– отметил руководитель Центра военно-правовых исследований.

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