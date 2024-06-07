Россияне также стали пускать ограниченное количество личных сил в бои на Харьковщине. Впрочем, штурмы позиций ВСУ на этом направлении не прекращаются.

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Ночью штурмуют тепловизионными дронами

Ссылаясь на слова украинского военнослужащего, аналитики ISW утверждают, что россияне начали использовать тепловизионные дроны.

Украинский военнослужащий, который действует на Харьковском направлении, 5 июня заявил, что российские войска используют беспилотники от первого лица (FPV) с тепловизорами для поддержки ночных штурмов,

– пишут в ISW.

Также там добавили, что российская армия активно наносит удары артиллерией и корректирующими бомбами. А для штурмов российские войска используют неподготовленный личный состав. Вероятно, речь идет о подразделениях чеченского спецназа "Ахмат".

Также аналитики ISW добавили, что российские силы недавно продвинулись вблизи Волчанска на фоне активных боев в этом районе 6 июня. "Геолокационные кадры, опубликованные 6 июня, показывают, что российские силы недавно продвинулись в пределах Старицы (к юго-западу от Волчанска)", – написали там.

При этом, по данным Генштаба ВСУ, российские войска вели наступательные действия под Волчанском 5 июня, но не проводили наступательных операций 6 июня. Наступательные операции 5 июня также фиксировались под Липцами, но 6 июня россияне их также не проводили.

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