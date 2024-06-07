Росіяни також стали пускати обмежену кількість особових сил в бої на Харківщині. Втім, штурми позицій ЗСУ на цьому напрямку не припиняються.

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Вночі штурмують тепловізійними дронами

Посилаючись на слова українського військовослужбовця, аналітики ISW стверджують, що росіяни почали використовувати тепловізійні дрони.

Український військовослужбовець, який діє на Харківському напрямку, 5 червня заявив, що російські війська використовують безпілотники від першої особи (FPV) з тепловізорами для підтримки нічних штурмів,

– пишуть в ISW.

Також там додали, що російська армія активно завдає ударів артилерією та коригувальними бомбами. А для штурмів російські війська використовують непідготовлений особовий склад. Ймовірно, йдеться про підрозділи чеченського спецназу "Ахмат".

Також аналітики ISW додали, що російські сили нещодавно просунулися поблизу Вовчанська на тлі активних боїв у цьому районі 6 червня. "Геолокаційні кадри, опубліковані 6 червня, показують, що російські сили нещодавно просунулися в межах Стариці (на південний захід від Вовчанська)", – написали там.

При цьому, за даними Генштабу ЗСУ, російські війська вели наступальні дії під Вовчанськом 5 червня, але не проводили наступальних операцій 6 червня. Наступальні операції 5 червня також фіксувалися під Липцями, але 6 червня росіяни їх також не проводили.

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