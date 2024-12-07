Это целый процесс, – Свитан сказал, имеет ли Россия ресурсы для штурма правобережья Днепра

Россия может готовиться к высадке на правый берег Днепра. Оккупанты якобы подготовили сотни лодок, а также могут использовать вертолеты.

Россияне постоянно пытаются пробиться на правобережье. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, добавив, что вражеские ДРГ не первый год ходят по правому берегу.

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Есть ли угроза для Херсона

На этом участке есть достаточное количество украинских войск, которые "вылавливают" россиян. Наша разведка работает так же и заходит на левобережье. В основном, говорится о рейдовых атаках, когда бойцы заходят, выполняют задачи и возвращаются обратно. Так что, наличие лодок ни о чем особенном не свидетельствует.

Относительно их количества, то россияне в последнее время часто действительно собирали все, на чем можно поплыть. Но это не подготовка к масштабным боевым действиям, которые связаны с форсированием Днепра,

– отметил Роман Свитан.

Днепр – это довольно широкая и быстрая река. Для того, чтобы развернуть понтонные переправы понадобится немало времени. Перед тем надо создать на правом берегу плацдарм.

"Это целый процесс, чтобы выйти на правобережье. В это время на россиян никто просто смотреть не будет. По ним будут работать FPV-дроны, наша авиация, артиллерия, которая не даст возможности оккупантам создать переправу", – подчеркнул полковник ВСУ в запасе.

Ситуация на правобережье: смотрите на карте

Без понтонных переправ нельзя провести даже тактических действий. Херсону в этом смысле сейчас ничего не угрожает. Даже если технически россияне смогут зайти на правобережье, надолго они там не задержатся.

Вероятно, все последние заявления были направлены на создание психологического давления. А также для того, чтобы заставить наше военно-политическое руководство перенаправить дополнительные силы на этот участок.

Обратите внимание! Старший лейтенант Николай Мельник отметил, что у врага нет сил закрепиться. Даже 300 лодок являются небольшими и на них нельзя перевести более, чем 2 роты.

Россияне хотят "сковать" наши силы на Херсонском направлении. Но стратегического или оперативного смысла такая операция не имеет. Использование воздушного десанта возможно, но оккупанты побоятся это сделать, потому что на правом берегу есть серьезные силы, которые прикрывают Херсон и Николаев.

Напомним, глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил, что в ближайшее время враг планирует возобновить наступление на Херсон. Для форсирования Днепра собрали 300 лодок.

Представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин отметил, что оккупанты сейчас тренируют на полигонах форсировочные штурмовые группы. Штурмы на Херсонском направлении происходят постоянно, но они безрезультатны.