В ВСУ прокомментировали информацию о 300 лодках, которые Россия подготовила для пересечения Днепра

Не прекращаются разговоры о попытке россиян форсировать Днепр. Для этого враг якобы подготовил 300 лодок, чтобы начать штурмовые действия.

Спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин рассказал 24 Каналу, что как только начнутся попытки форсировать Днепр, по лодкам будут работать наши боеприпасы. Враг сам это хорошо понимает.

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Действительно ли Россия готовится к штурму

Информация о 300 лодках звучит очень угрожающе, но для людей, которые разбираются в военном деле, становится очевидно, что будет дальше. На 300 лодок оккупанты смогут переправить максимум 1500 личного состава.

Делать это придется на подготовленный к обороне высший правый берег. Там все заминировано, там стоят наши средства поражения, которые их ждут. Переносить личный состав без техники нерационально, потому что сами солдаты мало чего стоят.

Для таких операций необходимо иметь плавсредства или наводить переправы. Наведение переправы по Днепру, который в самом узком месте имеет около 700 – 800 метров – непростая задача. Длина Антоновского моста – 1300 метров, то есть навести такую переправу при наших современных средствах разведки, – очень трудно,

– отметил Владислав Волошин.

Даже если замерзнет Днепр, то стоит помнить, что танк весит не менее 45 – 50 тонн. Сложно представить, как он должен примерзнуть, чтобы выдержать такой вес. Более того, средства современной разведки позволяют уничтожать все на дальних подступах, поэтому не стоит поддаваться панике.

Заметим, глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в начале декабря заявил, что враг в ближайшем времени хочет возобновить наступление на Херсон. Для этого усилил террор против мирного населения и подготовил лодки.