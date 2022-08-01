У армии Путина возникли серьезные проблемы на Херсонщине: ее спасет только одно

Даже если московиты действительно погнали в Херсон все, что у них есть в резервах/боеспособное, то это уже достижение от ударов М142 по коммуникациям, умноженное на информационный разгон о предстоящем наступлении Украины.

Тогда на Востоке Украины попытки московитов фронтально выжимать наши силы нечем будет подпитывать.

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Наступление ВСУ или "жест доброй воли"

Хотя стратегически нам нужно одно успешное наступление с тем, чтобы либо московиты совершили "жест доброй воли", либо вообще в окружение попало хотя бы пару тысяч московитов. Второе вообще будет шикарно. Нормальный аргумент для всех на Западе, что московию можно побеждать.

Ну и, ок, бросили московиты больше сил. Но проблему, когда их группировка на правом берегу Днепра на Херсонщине завязана на 4 линии коммуникаций через реку, которые под огневым контролем, и получили значительный уровень поражения, что созданы альтернативные уязвимые паромы/понтоны, это не снимает.

ВСУ успешно выжимают россиян с украинской земли / Фото Генштаб ВСУ

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Что может спасти путинскую армию

Больше войск на слабые коммуникации – это только ухудшение положения дел. Облегчить ситуацию могло бы завоевание огневого доминирования на Юге путем обнаружения/уничтожения соответствующих пусковых в нашем арсенале, но это легче сказать, чем сделать.

Потому увидим. Не исключал бы того, что московиты уйдут под давлением, потому что удерживать правый берег Днепра в Херсонской области становится все более проблематично.

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