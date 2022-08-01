Тоді на Сході України спроби московитів фронтально витискати наші сили нічим буде підпитувати.

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Наступ ЗСУ чи "жест доброї волі"

Хоча стратегічно нам треба один успішний наступ із тим, щоб або московити зробили "жест доброї волі", або взагалі в оточення потрапило хоча б пару тисяч московитів. Друге взагалі буде шикарно. Нормальний аргумент всім на Заході, що московію можна перемагати.

Ну і, ок, кинули московити більше сил. Але проблему, коли їх угруповання на правому березі Дніпра на Херсонщині зав'язане на 4 лінії комунікацій через річку, які під вогневим контролем, і таки отримали значний рівень ураження, що створені альтернативні вразливі пороми/понтони, це не знімає.

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Більше військ на слабкі комунікації – це лише погіршення стану справ. Полегшити ситуацію могло б завоювання вогневого домінування на Півдні шляхом виявлення / знищення відповідних пускових у нашому арсеналі, але це легше сказати, ніж зробити.

Тому побачимо. Не виключав би того, що московити підуть під тиском, бо утримувати правий берег Дніпра на Херсонщині стає все більш проблематично.

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