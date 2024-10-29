Россияне в 3 километрах от Купянска, город уничтожают КАБами, – МВА

Российская армия вплотную подступила к Купянску. Сейчас оккупанты находятся в 2,5-3 километрах от города.

Об этом в эфире телемарафона заявил глава Купянской городской военной администрации Андрей Беседин.

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Что происходит в Купянске

Враг фактически находится на расстоянии 2,5 – 3 километра от Купянска. Постоянные обстрелы, постоянные разрушения критической гражданской инфраструктуры. Даже если говорить о правом берегу, враг постоянно бьет, в том числе КАБами мощностью полторы тонны. Это безумная разрушительная сила,

– отмечает Беседин.

В то же время глава МВА заметил, что на правобережье Купянска еще работают некоторые учреждения, жителям предоставляются коммунальные услуги. Однако спрогнозировать ситуацию через неделю будет трудно. Из города продолжается эвакуация.

К слову, ранее сообщалось, что россияне хотят форсировать реку Оскол, чтобы захватить Купянск. Хотя россияне подошли к левому берегу реки, они еще там не закрепились. Военные говорят, что чтобы форсировать Оскол, нужно вытеснить полностью нашу группировку за реку, а пока об этом речь не идет,