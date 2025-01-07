Есть и политический, и военный смысл: как контратаки ВСУ на Курщине повлияют на Россию

Операция ВСУ в Курской области больно бьет по России. Дальнейшее наступление на этом направлении является вполне оправданным.

Об этом 24 Каналу рассказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ, военный эксперт Алексей Гетьман, отметив, что на Курском направлении продолжаются наступательные действия Сил обороны Украины. Россияне же пытаются контратаковать.

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Как бои в Курской области влияют на Россию

Как отметил Гетман, атаки именно в Курской области являются оправданными. Они ослабляют Россию в военном смысле. Там вынуждены перебрасывать еще больше личного состава на это направление.

Задача Сил обороны – заставить врага стянуть туда еще больше войск. Они могут снимать их только с линии фронта. Потому что каких-то резервов внутри Россия не имеет. Они снимают только с линии фронта. Если бы были резервы, то их уже давно бы применили на Востоке Украины,

– сказал Гетьман.

По разным данным, враг привлек на территории Курской области около 50 тысяч личного состава. Часть из этой группировки могла бы еще до Курской операции атаковать Сумы и Харьков. Если ситуация для россиян на Курщине будет ухудшаться, то они и в дальнейшем будут забирать войска с линии боевых действий в Украине.

Тут есть и политический смысл. Эта ситуация давит на Путина. Даже у россиян, которые потребляют пропаганду, уже может возникать вопрос – а действительно ли все идет по плану?

– отметил Гетьман.

Добавим, что руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко 5 января подтвердил, что Силы обороны Украины атаковали врага на нескольких направлениях в Курской области.