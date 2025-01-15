Готовились несколько месяцев: генерал-лейтенант назвал главную цель россиян в Донецкой области

Российские военные продолжают наступательные действия на Востоке Украины. В частности, россияне сосредотачиваются на продвижении в Донецкой области, где имеют определенные успехи.

Сейчас у оккупантов есть по крайней мере одна важная цель, на которую бросят все остатки сил. Такое мнение в разговоре с 24 Каналом высказал Игорь Романенко — генерал-лейтенант, военный эксперт и основатель БФ "Закроем небо Украины", отметив, что россияне уже несколько месяцев к этому готовились.

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Куда планируют наступать россияне

Российская армия в течение последнего года сосредотачивалась на продвижении в Донецкой области, где важной для них целью был Покровск. Однако захватить город так быстро, как хотелось, врагу не удалось из-за сопротивления Сил обороны.

Россияне хотели очень быстро атаковать Покровск. Но у нас были некоторые резервы, которые сбили этот наступательный потенциал врага, поэтому сил на то, чтобы осуществить наступление по всем фронтам, как они делали раньше, не осталось. Враг понес большие потери, поэтому сейчас перегруппировался и делает все последовательно,

– отметил Игорь Романенко.

Так, оккупанты захватили Угледар в начале октября 2024 года, и уже близки к полной оккупации Курахово. Сейчас же россияне будут сосредотачиваться на непосредственно на взятии Покровска.

Важно! Официально Украина пока не подтверждала, что Курахово оккупировали. Еще 14 января в ОСУВ "Хортица" сообщили, что в окрестностях города продолжаются ожесточенные бои, однако в целях безопасности более подробную ситуацию в населенном пункте не комментируют.

Что происходит возле Покровска: посмотрите на карте

"Именно Покровск является их основной целью. Хотя, учитывая потери в личном составе и технике, они пока не заходят в город и не атакуют. Бои в городах – очень тяжелые, поэтому они сосредотачиваются на другом: подходы по флангам, заход с тыла, перерезание дорог и тому подобное. Если посмотреть, то они не столько атакуют Покровск, как логистические дороги", – заметил генерал-лейтенант.

Оккупанты пытаются лишить украинскую группировку в Покровске обеспечения.

Не Покровском единым

Кроме того, россияне уже приблизились к административной границе Днепропетровской области. Им остается всего семь километров до трассы на Днепропетровщину. Поэтому оккупанты могут направить свои силы и туда.

По состоянию на сегодня, учитывая их силы, у них есть задача идти на Покровск, на Днепропетровщину или же и туда, и туда. Но, чтобы идти одновременно на два направления, у них точно нет сил, поэтому придется выбирать,

– подчеркнул Романенко.

С пропагандистской целью, конечно, для россиян важно выйти хотя бы на границы Днепропетровской области. Это, безусловно, будет иметь определенное моральное влияние. Однако с военной точки зрения рациональным будет захват Покровска. Вероятно, именно такой выбор сделает военно-политическое руководство России.

Генерал также отметил, что враг не исключает и планы по наступлению на Юге Украины, впрочем все снова упирается в возможности, которых у страны-агрессора пока нет.