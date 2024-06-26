Россия не создает наступательных группировок в Сумской области, – СМИ

Уже неоднократно говорилось о том, что Россия может осуществить наступление на Сумщину. К счастью, пока в ВСУ не наблюдают ничего, чтобы могло свидетельствовать о наступлении.

На границе России с Сумской областью не фиксируют группировок, которые могли бы наступать на этом направлении. Об этом говорят СМИ, ссылаясь на Генштаб ВСУ.

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Остается угроза ДРГ и обстрелов

Несмотря на отсутствие угрозы наступления, на Сумщину могут заходить ДРГ. Угроза обстрелов для региона также не прошла.

Россия не создает наступательных группировок в Сумской области. Сейчас там остается угроза диверсионно-разведывательных действий и обстрелов приграничья,

– рассказали в Генштабе.

В то же время российское военное руководство продолжает держать вблизи границы определенное количество группировок. Вероятно, для того, чтобы Силы обороны Украины оставались в напряжении.

Добавим, что ситуацию на Сумщине недавно прокомментировал глава ГУР Кирилл Буданов. Он отмечал, что россияне пытаются дестабилизировать ситуацию на границе.

"Там и сейчас идут пограничные такие попытки россиян (дестабилизировать ситуацию – 24 Канал), вылазки ДРГ и так далее. Но, слава богу, все необходимые меры уже приняты, и такого масштаба, как произошло, уже нет", –заверил он.