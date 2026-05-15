Два моста, которые легко взорвать: военный эксперт спрогнозировал вероятное наступление из Беларуси

Владимир Зеленский сообщил, что Россия стремится привлечь Беларусь к войне против Украины. Есть вероятность, что с белорусской территории может начаться наступление на Киев или Чернигов.

Президент Украины поручил готовиться к возможным угрозам, ведь планы Кремля известны. Военный эксперт Павел Нарожный рассказал 24 Каналу, что наступление с белорусской территории теоретически возможно, но все зависит от различных факторов.

При каких обстоятельствах возможно наступление из Беларуси?

По мнению Павла Нарожного, чтобы начать наступление с территории Беларуси, россиянам надо собрать ударную группировку. На это нужно время. Кроме того, если противник начнет делать это, то наше государство узнает.

Все потому, что Украина имеет огромное количество средств разведки. Это не только наши средства. Эту информацию нам также передают союзники: спутниковые снимки, перехвата различной информации. Поэтому если будет подготовка войск, то мы это увидим,

– сказал он.

Чтобы оккупанты могли наступать со стороны Беларуси, им нужна довольно серьезная группировка – более 50 тысяч личного состава.

Военный эксперт объяснил, что вокруг Покровска и Мирнограда сейчас находится от 120 до 160 тысяч российских военных, а это лишь два районных центра Украины. Северное же направление очень хорошо укреплено. Там огромное количество лесов, рек, болот и очень мало дорог.

То есть все дороги, которые там есть, это по сути две дороги и на них есть мосты. Эти мосты очень быстро можно взорвать. Кроме того, на этом направлении строились укрепления все время широкомасштабного вторжения,

– отметил Нарожный.

Поэтому, по его словам, даже если враг соберет необходимую группировку войск дня наступления со стороны Беларуси, то для него это не станет "легкой прогулкой". Ведь сейчас оборона Украины сильно отличается от 2022 года. Говорится о количестве войск, построенные укрепления и минирование территории.

Важно! Украина начала строительство многоуровневой линии обороны от Сум до Киевского водохранилища. Ее строят быстро и вкладывают туда много ресурсов. Главная цель – чтобы была надежная защита в случае неожиданного нападения россиян.

Сможет ли Украина сдержать вероятное наступление из Беларуси?

Нарожный заметил, что Украина имеет очень длинную часть границы с Беларусью, которая идет по реке Днепр.

Я более чем уверен, что форсировать Днепр россияне даже теоретически не будут. Ведь видим, как они стоят на Херсонщине на Днепре и не могут никуда там продвинуться. Здесь очень похожая ситуация. А вот на другом участке границы, где леса, там ситуация немного сложнее,

– подчеркнул он.

Военный эксперт предположил, что есть вероятность, что россияне зайдут на какое-то небольшое расстояние. Однако пример с Сумщиной, которую оккупанты пытались штурмовали все лето, показывает небольшую эффективность оккупантов.

Сумщина гораздо проще, потому что там нет таких лесов на границе, там в основном поля – открытые участки, а они (россияне – 24 Канал) смогли зайти на 5 – 10 километров, не более,

– сказал он.

Нарожный подытожил, если наступление на севере все же состоится, то оккупантам, вероятно, не удастся существенно продвинуться вглубь страны.

Готовится ли Беларусь к нападению на Украину?

Александр Лукашенко заявил, что якобы Беларусь готовится к войне. Основатель подразделения KRAKEN Константин Немичев подчеркнул, что украинская сторона предупредила белорусов о возможных последствиях агрессии. Кроме того, есть информация, что армия Беларуси не готова к войне, но россияне могут использовать ее для провокаций.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что могут готовиться провокации со стороны Беларуси против Украины. Однако наше государство следит за всем и готовится к ответу в случае угрозы.

Эксперты утверждают, что Беларусь не имеет достаточно сил, чтобы поддержать Россию и напасть на Украину. Недавно Лукашенко обсуждал, какое стоит выбрать оружие для обороны своей территории.