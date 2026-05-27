Если будет наступление: советник Тихановской ответил, готовы ли белорусы воевать против Украины

Москва и Минск провели совместные ядерные учения на территории Беларуси. К ним были привлечены 64 тысячи военных, а также россияне доставили на белорусскую территорию "специальные боеприпасы" для комплексов "Искандер-М". Нельзя исключать, что эти маневры являются прикрытием новых наступлений на Украину.

Франак Вячорка, советник белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской, предположил в разговоре с 24 Каналом, имеет ли белорусская армия готовность воевать против Украины. Также Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не исключил вероятность наступательных операций на севере Украины.

Как могут отреагировать белорусы на приказ воевать?

Вячорка отметил, что часть учений происходила на территории России, а часть – на территории Беларуси. Однако ядерное оружие контролировали россияне, а не Александр Лукашенко.

Обратите внимание! Аналитики Института изучения войны отметили, что совместные российско-белорусские ядерные учения подтверждают углубленную интеграцию России и Беларуси. Минск в 2022 году зафиксировал изменения в Конституции, в соответствии с которыми Беларусь потеряла нейтралитет и безъядерный статус. Это произошло, вероятно, под давлением Москвы. Соответствующие учения, как считают аналитики, укрепляют позиции Беларуси как потенциального плацдарма Кремля для возможных военных действий.

Также Россия привлекает белорусских военных к учениям, чтобы фиксировать свой контроль над белорусской территорией и войском.

Однако у белорусской армии нет готовности воевать против Украины. Большинство общества поддерживает Украину. Эта ситуация очень сильно отличается от той, что сложилась в России, где люди с "русским миром" в голове,

– подчеркнул Франак Вячорка.

В то же время в Беларуси, по его словам, только 5 – 7% считают, что белорусская армия должна вступить на стороне России в этой войне.

Поэтому если будет соответствующий приказ белорусской армии, то ситуация, по мнению советника белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской, может обернуться неожиданным образом. Тогда белорусы могут направить свое недовольство против Лукашенко и Путина.

Что происходит в Беларуси?

Учения российского и белорусского войска продолжались 19 – 21 мая. В них принимали участие более 64 тысяч личного состава. Кроме того, было привлечено 7 800 единиц оружия, военной и специальной техники. Речь идет о 200 ракетных пусковых установках, 140 летательных аппаратов, 73 надводных кораблях и 13 подводных лодках.

Также россияне доставили в Беларусь боеприпасы специального назначения для комплексов "Искандер-М. Их расположили в полевых пунктах хранения ракетной бригады, где отрабатывали действия в рамках учебного сценария с применением условного ядерного вооружения.

Также Владимир Зеленский отметил возможность наступления на Украину на направлении Беларусь – Брянская область. Президент подчеркнул, что россияне разрабатывают сценарии дополнительных нападений на территорию Украины, а именно – в северном, Черниговско-Киевском направлении. По словам украинского лидера, продолжаются подготовки по усилению защиты на этом направлении.

Ранее представитель ГПСУ Андрей Демченко сообщал, что Беларусь строит полигоны, артиллерийские позиции и разворачивает логистику непосредственно вблизи границы с Украиной. Он отметил, что Минск в любой момент Беларусь может предоставить эти объекты в распоряжение российской армии, если Кремль решит перебросить свои силы в Беларусь.