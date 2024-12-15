Россия перебрасывает колонны техники в Запорожскую область: какой населенный пункт в опасности

Глава Запорожской военной администрации Иван Федоров Федорова заявил, что россияне прибегают к определенным действиям на Юге. Движения врага заметны на Тендровской косе и Кинбурнской.

Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал 24 Каналу, что сейчас ситуация на Запорожском направлении полностью контролируется. О накоплении сил и движении техники известно командованию.

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Какова цель врага

"Средства, военная техника, личный состав, которые перебрасываются, например, с территории Крыма, идут в Запорожскую область. Логистически они могут двигаться для того, чтобы в дальнейшем выдвигаться в район Великой Новоселки и Времовского плацдарма", – рассказал Сергей Братчук.

Именно эти направления являются самыми актуальными для врага, соответственно там оккупанты проводят наступательные действия. Все это является элементом мощного Кураховско-Покровского наступления, который осуществляет враг. Он пытается достичь своей ключевой цели – Большой Новоселки.

По Запорожью, то там создано не менее 3 качественные линии фортификации. Но пока враг сосредоточил свои усилия на Донетчине. Об этом мы можем говорить откровенно,

– подчеркнул Сергей Братчук.

Вражеские паблики сообщают, что оккупанты якобы возобновляют наступление на Запорожье. Но стоит понимать, что Россия не имеет сил и средств для непосредственной атаки на Запорожье. Ударного кулака у врага нет, так же как необходимого количества личного состава и вооружения.

На Запорожском направлении также идут тяжелые бои, но ситуация является контролируемой. Сил и средств для наступления на Запорожье точно нет.