Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів 24 Каналу, що наразі ситуація на Запорізькому напряму повністю контрольована. Про накопичення сил і рух техніки відомо командуванню.

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Яка мета ворога

"Засоби, військова техніка, особовий склад, які перекидаються, наприклад, з території Криму, йдуть в Запорізьку область. Логістично вони можуть рухатися для того, щоб надалі висуватися в район Великої Новосілки та Времівського плацдарму", – розповів Сергій Братчук.

Саме ці напрямки є найактуальнішими для ворога, відповідно там окупанти проводять наступальні дії. Все це є елементом потужного Курахівсько-Покровського наступу, який здійснює ворог. Він намагається досягнути своєї ключової мети – Великої Новосілки.

Щодо Запоріжя, то там створено щонайменше 3 якісні лінії фортифікації. Але поки ворог зосередив свої зусилля на Донеччині. Про це ми можемо говорити відверто,

– підкреслив Сергій Братчук.

Ворожі пабліки повідомляють, що окупанти нібито відновлюють наступ на Запоріжжя. Але варто розуміти, що Росія не має сил і засобів для безпосередньої атаки на Запоріжжі. Ударного кулака у ворога немає, так само як необхідної кількості особового складу та озброєння.

На Запорізькому напрямку також йдуть важкі бої, але ситуація є контрольованою. Сил і засобів для наступу на Запоріжжя точно немає.