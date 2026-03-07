Операция длилась 3 месяца: в ГУР показали видео, как останавливали наступление на Запорожье
На Запорожье было остановлено наступление России. Комплексная оборонительная операция на этом направлении продолжается уже в течение трех месяцев.
Над этим работают подразделения ГУР во взаимодействии с Силами обороны Украины. Об этом пишет ГУР.
Что происходит в Запорожье?
Разведчики имели цель сорвать наступательные планы оккупантов и не допустить их продвижения к областному центру.
Во время активных действий было ликвидировано более 300 захватчиков убитыми и ранеными. Кроме того, на 39 человек пополнился обменный фонд Украины.
Военные разведчики системно бьют по врагу дронами и артиллерией.
Из-за этого у него появляются логистические проблемы. Поэтому все чаще оккупанты отказываются от штурмовых действий на этом направлении.
Действия спецназовцев позволили стабилизировать оборону на выгодных для украинских защитников рубежах и обезопасить Запорожье.
– отметили в ГУР.
Боевые действия в Запорожье: смотрите видео
Ситуация на фронте: последние новости
За последние два года как в России, так и в Украине активно развивается беспилотное направление. Как рассказал 24 Каналу Ростислав Степанчук, начальник отделения БпЛА 55-й отдельной артиллерийской бригады, украинские позиции уже прикрывают экипажи перехватчиков.
Военный обозреватель Василий Пехньо озвучил 24 Каналу мнение, что весной – летом продвижение оккупантов возможно по трем направлениям: Славянского, Лиманского и Константиновского.
Тем временем на Сумщине россияне похитили 19 украинских гражданских из села Сопич. Это может свидетельствовать о том, что оккупанты, вероятно, проникли на территорию всего населенного пункта.