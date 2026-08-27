Об этом пишет The New York Times.

Как россияне хотят использовать территорию бывшего Каховского водохранилища?

Дно бывшего водохранилища превратилось в сплошной лес, разделяющий украинские и российские войска. Густая высокая растительность существенно затрудняет работу аэроразведки, ведь дроны не способны эффективно отслеживать ситуацию сквозь заросли.

По информации украинских защитников, оккупационные подразделения ввели на территорию водохранилища сотни военнослужащих. Они уже успели завезти необходимое снаряжение, организовать наблюдательные посты и создать пункты концентрации личного состава.

Как отметил командир батальона "Братство" Алексей Середюк, на этом участке продолжается постоянная взаимная охота.

Мы ищем их, а они ищут нас,

– подчеркнул военный.

Бойцы батальона "Братство" рассказали о одном из боевых эпизодов, произошедшем в декабре. Разведывательный отряд украинских военных обнаружил российские силы, закрепившиеся на скалистом выступе над водохранилищем.

В результате столкновения украинские бойцы ликвидировали четырех захватчиков и взяли в плен еще двух человек. Алексей Середюк отметил, что именно благодаря таким рейдам удается получать важные разведданные о дальнейших планах врага.

Напомним, корреспондент из Запорожья в эфире 24 Канала рассказал, что на Запорожском направлении украинские военные продолжают уничтожать российскую технику, личный состав и нарушать логистику оккупантов. Дроноводители 65-й бригады выявляют позиции и маршруты снабжения противника, после чего наносят по ним удары, затрудняя россиянам подвоз боеприпасов и техники.

На Гуляйпольском направлении россияне пытаются продвинуться вблизи Воздвижевки, Доброполья, Чаривного, Новоселовки, Белогорья и Луговского. В то же время интенсивность штурмов здесь в последнее время снизилась – вместо нескольких десятков атак в сутки фиксируется около десяти.

Зато на Ореховском направлении российские войска несколько активизировались. По данным Генштаба, оккупанты четыре раза пытались продвинуться в районах Новоандреевки, Лукьяновского и Малой Токмачки, однако успеха не добились. Несмотря на изменение интенсивности боев на различных участках, россияне продолжают оказывать давление на украинские позиции и искать возможности для продвижения.

Отметим, по данным ISW, на Гуляйпольском направлении российские войска продолжали наступление, однако продвижение не зафиксировано. Украинские военные активно используют дроны для поражения российской пехоты. В западном направлении Запорожской области украинские силы продвинулись или сохранили свои позиции.