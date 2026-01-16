Не выполнили план: трое российских командиров потеряли должности из-за провала на Запорожье

Трех российских командиров сняли с должностей из-за того, что они не смогли выполнить планы наступления в Запорожской области. Оккупанты фактически сорвали планы Кремля и не смогли продвинуться на фронте.

Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин.

Какие российские командиры потеряли должность из-за срыва наступления?

Российские военные не смогли выполнить планы по захвату территорий Запорожской области и поэтому потеряли должности. Они не выполнили дедлайны командования по наступлениям на Ореховском и Гуляйпольском направлениях.

Так, одним из трех оккупантов является полковник из 19 мотострелковой дивизии Руслан Назаренко. За срыв выполнения задач и наступления наказали командира 429 мотострелкового полка Роберта Зыкова. Кроме того, уволили и командира 90 танковой дивизии Александра Нилова.

Владислав Волошин отметил, что работу командиров оценила инспекция из российского высшего командования. Они с другими оккупантами должны были продвинуться на участках в Запорожской области до определенной даты, но соответствующих успехов не было.

С 429 мотострелкового полка сейчас снимают (командира – 24 Канал), сегодня – завтра должны освободить. А может уже сняли. А одного немножко раньше, того, что из танковой дивизии. Может недели три назад его сняли. Это у них распространенная практика,

– отметил Волошин.

Что известно о намерениях оккупантов в Запорожской области?