Военный эксперт Петр Черник рассказал 24 Каналу, что оккупанты хотят выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Но маловероятно, что им это удастся.

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Окно возможностей закрывается

Вооруженным Силам важно продержаться пока сезон сухой погоды. Как только начнутся дожди и болото, то техника врага не сможет двигаться. Даже солдату-пехотинцу станет трудно продвигаться по мокрому полю.

Человек может вязнуть в болоте выше, чем по колено. Но, к сожалению, сейчас россияне продвигаются. Хотя несмотря на лютое давление, которое осуществляют оккупанты, мы стоим,

– отметил Петр Черник.

Он добавил, что давление врага сейчас едва ли не самое большое с начала войны. Причина в том, что окно стратегических возможностей для россиян закрывается. Практически все ресурсы исчерпываются.

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Гигантский склад бронетехники и артиллерии еще присутствует, но на 50 – 60% он сократился. Полноценно строить что-то новое противник не может. Лучший танк россиян Т-90. Его удается сделать 20 – 25 машин в месяц, то есть до 300 в год,

– добавил Черник.

Таких потерь Россия не имела еще со времен Второй мировой войны. Они невероятные и беспрецедентные, аналогов им в истории также нет.