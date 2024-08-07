Військовий експерт Петро Черник розповів 24 Каналу, що окупанти хочуть вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської областей. Але малоймовірно, що їм це вдасться.

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Вікно можливостей закривається

Збройним Силам важливо протриматися поки сезон сухої погоди. Як тільки почнуться дощі та болото, то техніка ворога не зможе рухатися. Навіть солдату-піхотинцю стане важко просуватися мокрим полем.

Людина може грузнути у болоті вище, ніж по коліно. Але, на жаль, зараз росіяни просуваються. Хоча попри лютий тиск, який здійснюють окупанти, ми стоїмо,

– зауважив Петро Черник.

Він додав, що тиск ворога зараз чи не найбільший з початку війни. Причина в тому, що вікно стратегічних можливостей для росіян закривається. Практично всі ресурси вичерпуються.

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Велетенський склад бронетехніки й артилерії ще присутній, але на 50 – 60% він скоротився. Повноцінно будувати щось нове противник не може. Найкращий танк росіян Т-90. Його вдається зробити 20 – 25 машин на місяць, тобто до 300 на рік,

– додав Черник.

Таких втрат Росія не мала ще з часів Другої світової війни. Вони неймовірні та безпрецедентні, аналогів їм в історії також немає.