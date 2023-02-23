Позитива не будет: полковник ВСУ о наступлении россиян на Востоке и Юге

В ближайшее время мы увидим ужесточение наступательных действий со стороны россиян. Впрочем, надолго окупантов не хватит.

В частности, положение врага перед Угледаром крайне ущербно. С нашей стороны это хороший укрепрайон, там простреливаются подходы во все стороны, на большую глубину работает артиллерия.

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Что будет происходить на фронте

Свитан подчеркивает, что Угледар очень сложно взять, почти невозможно. Российская армия вряд ли справится даже с помощью авиации. В районе Угледара россияне привлекли все – наземную и воздушную операции, технику, живую силу. Им просто не удается взять этот укрепрайон. Более того, "казаки" отказываются наступать, ведь понимают, что это означает их гибель. Именно так закончили 155 и 140 бригад, из остатков которых теперь пытаются собрать одну.

Я не думаю, что у россиян в районе Угледара будут какие-то положительные движения. А если в течение нескольких недель они не выполнят наступательных действий, украинская армия будет двигаться в сторону Волновахи и Мариуполя. Это может быть одним из основных стратегических направлений по освобождению Приазовья,

– заметил военный эксперт.

Он добавил, что россияне в арифметической прогрессии усиливают наступательные действия и расширяют географию фронта. Мы видим, что происходит активизация определенных действий на участке от Угледара до Купянска. Ко всей линии фронта подвезли около 400 тысяч человек.

Понятно, что они будут выполнять наступательные действия. В начале марта усилится давление от Купянска до Угледара на Донецком направлении. Запорожский фронт они должны подключить, чтобы связать наши резервы немного дальше от основного движения. В районе Орехова и Гуляйполя начнут проводить определенные наступательные действия,

– считает Роман Свитан.

Скорее всего, российская армия будет применять авиацию. Недаром штурмовики Су-25 и Су-24 перебросили в Крым.

"Хватит их на несколько недель, до середины марта. Потом просто нечем будет наступать, они используют свой потенциал. А в конце марте мы начнем контрнаступательные действия", – подытожил Свитан.

Последние потери врага