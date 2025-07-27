Хотят взять Покровск в полуокружение, – ОСГВ "Хортица" о цели оккупантов в Донецкой области

Российские захватчики имели определенное продвижение на участке фронта в Донецкой области между Константиновкой и Покровском. Цель оккупантов – обойти оборону Покровска с востока и взять город в полуокружение.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий представителя оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова в эфире Суспильного.

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Какова цель оккупантов в Донецкой области?

Оккупанты имели определенное продвижение в Донецкой области, а именно между Константиновкой и Покровском. Представитель ОСГВ "Хортица" подчеркнул, что Покровское направление – ключевой вектор российского наступления и участок фронта, где оккупанты сосредоточили больше всего сил.

Покровское направление остается самым интенсивным и сопротивление со стороны украинских войск там также остается самым большим. Трегубов отметил, что именно там решается судьба так называемой российской кампании.

На Покровском все же есть определенное продвижение с их стороны – частичное вклинение между Покровском и Константиновкой. Они пытаются его развивать, тогда как наши войска пытаются уничтожить как можно больше живой силы и техники, замедлить наступление и отбросить их,

– рассказал Трегубов.

Он подчеркнул, что угрозы прямого штурма Покровска пока нет, ведь российское командование понимает, что потеряет большое количество пехоты и техники. Именно поэтому оккупанты пытаются обойти город.