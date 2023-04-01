Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Юрий Фёдоров. По его словам, теоретически можно ожидать и вторую волну этого наступления. Но для этого оккупанты должны собрать значительные силы на одном направлении. Пока такого нет.

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Сейчас российское командование напоминает боксера, пытающегося действовать на нескольких направлениях. Пока нет оснований говорить, что сосредоточена какая-то ударная группировка. Я пока такого не вижу,

– отметил Федоров.

Конечно, теоретически возможна и 2, и 3 волна нового наступления. Все же человеческие ресурсы в оккупантов не исчерпаны. Но качество вооружения у них гораздо хуже, чем в Вооруженных Силах Украины.

Может ли Россия кинуть на фронт срочников

Недавно Путин подписал указ о весеннем призыве, в пределах которого хотят привлечь 147 тысяч срочников. Он продлится с 1 апреля – до середины июня. Сначала срочники проходят курс молодого бойца за 2 месяца. После этого их распределяют по частям.

В общей сложности базовая подготовка длится около 4 – 5 месяцев. Хотя если оккупантам не хватает живой силы, то их могут бросить и быстрее. Однако тут следует учитывать еще и другие детали.

Федоров предположил, может ли Россия кинуть на войну срочников: смотрите видео

Формально с точки зрения закона, эти срочники должны подписать контракт – и уже тогда их могут бросить на поле боя. Ведь Россия не объявила войну, а заявила о так называемой "специальной военной операции",

– подчеркнул Федоров.

Если предположить, что оккупанты начнут выбивать согласие на подписание контракта, то срочники могут появиться не менее после 3 – 4 месяцев. Но тогда у них будет только начальная подготовка.

В России начался весенний призыв срочников