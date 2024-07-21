Не вижу успеха в операции, – Зеленский назвал потери россиян во время наступления на Харьковщине

Зеленского спросили, волнуется ли Украина из-за возможной потери Харькова – второго по количеству населения города в нашем государстве. Интервьюер упомянул аналитиков, которые утверждают, что наступление России – это лишь вопрос времени.

Президент подтвердил, что враг начал прорыв в сторону Харькова, однако украинским военным удалось его вовремя остановить. Владимир Зеленский убежден, что наступление захватчиков не увенчалось успехом.

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Зеленский о наступлении России на Харьковщине

Глава нашего государства констатировал, что в Харькове живет около 1,5 миллиона человек. И из-за близости к России мегаполис подвергается постоянным обстрелам со стороны оккупантов, в частности артиллерийских.

Россия действительно начала прорыв на Харьков. Ее целью была оккупация города, в котором живет 1,5 миллиона человек... Но мы остановили это наступление. Их (россиян – 24 Канал) наступление провалилось. И это факт. Их максимальная точка углубления – 10 километров,

– отметил Зеленский.

Президент акцентировал, что противник потерял около 20 тысяч человек, пытаясь осуществить прорыв в сторону Харькова. В конце концов, ему удалось захватить населенные пункты только в серой зоне – откуда эвакуировали людей из-за постоянных атак.

Я не вижу успехов в этой операции (наступательной операции России на Харьковщине – 24 Канал). И когда у нас будут укомплектованы резервы, восстановим положение,

– сказал глава государства.

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Ранее представитель ГУР Андрей Юсов говорил, что своими действиями на Харьковщине и Сумщине оккупанты на самом деле намерены заставить Украину перебросить резервы из Донецкой и Луганской областей. По его словам, именно эти регионы остаются ключевой целью россиян.