Россия не смогла сделать ни одного большого прорыва на Харьковщине, – Столтенберг

Россия начала свое повторное наступление в Харьковской области 10 мая. Впрочем, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что за это время враг не смог достичь значительных успехов.

Генсек НАТО выразил уверенность в том, что Украина сможет победить в войне с Россией, благодаря поддержке союзников по НАТО. Он также подчеркнул большую цену, которую платят российские солдаты за минимальные территориальные достижения.

Смотрите также Зеленский объяснил, от чего зависит предоставление Украине разрешения бить по России без ограничений

Столтенберг рассказал об "успехах" россиян на Харьковщине

Это (встреча с министрами иностранных дел – 24 Канал) придало мне большей уверенности в том, что союзники по НАТО готовы оказать поддержку Украине, чтобы она победила и остановила российских захватчиков,

– заявил Столтенберг.

Он отметил, что "войны по своей природе непредсказуемы", но в НАТО видят, что России не удалось осуществить ни одного большого прорыва на Харьковщине.

Генсек НАТО подчеркнул, что, хотя российские силы достигли некоторых территориальных достижений, эти успехи стоили им очень дорого. В то же время оружие и боеприпасы продолжают поступать в Украину от союзников по НАТО, что укрепляет оборонительные возможности ВСУ.

"Поэтому я уверен, что Украина абсолютно может победить", – добавил он.

Наступление российских войск на Харьковщине: последние новости