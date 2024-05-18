Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире 24 Канала рассказал, что сейчас Кремль использует группу войск "Запад", чтобы продвигаться дальше.

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На сколько километров вглубь продвинулся враг

Коваленко объяснил, что оккупанты зашли на территорию Харьковской области примерно до 10 километров – это глубина полкового уровня в наступлении при поддержке артиллерии и тактической авиации.

Во время первых суток наступательных действий россияне использовали 2 полка в направлении Липцев и Волчанска. Тогда оккупанты продвинулись на 1 – 3 километра в серой зоне, сейчас же выходят на уровень 10 километров.

Если сравнить результат с базовым функционалом полка в наступлении за сутки и за неделю, это примерно в семь раз хуже показатель продвижения,

– отметил Александр Коваленко.

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Военно-политический обозреватель рассказал, что оккупанты могут использовать ресурс групп войск "Запад" и "Центр", которые дислоцируются на Луганщине и действуют на Лиманском – Купянском направлении.

Хотя "Запад" на данный момент преимущественно действует по всей линии возле Лимана и Купянска. Их передислоцировали после того, как на Авдеевский плацдарм перебросили наиболее боеспособные мотострелковые бригады из состава 2-й и 41-й российской общевойсковой армии.

Если они не будут иметь достаточной поддержки в личном составе и в технике, то они не смогут, например, продолжать штурмовые действия в Волчанске или начать штурмовые действия в городских условиях населенного пункта Липцы,

– подчеркнул Коваленко.

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