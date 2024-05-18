Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в етері 24 Каналу розповів, що зараз Кремль використовує групу військ "Захід", аби просуватися далі.

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На скільки кілометрів вглиб просунувся ворог

Коваленко пояснив, що окупанти зайшли на територію Харківської області приблизно до 10 кілометрів – це глибина полкового рівня в наступі за підтримки артилерії та тактичної авіації.

Під час першої доби наступальних дій росіяни використали 2 полки в напрямку Липців та Вовчанська. Тоді окупанти просунулися на 1 – 3 кілометри в сірій зоні, зараз же виходять на рівень 10 кілометрів.

Якщо порівняти результат з базовим функціоналом полку в наступі за добу та за тиждень, це приблизно в сім разів гірший показник просування,

– наголосив Олександр Коваленко.

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Які російські бригади воюють на Харківщині

Військово-політичний оглядач розповів, що окупанти можуть використовувати ресурс груп військ "Захід" та "Центр", які дислокуються на Луганщині та діють на Лимано – Куп'янському напрямку.

Хоча "Захід" натепер переважно діє по всій лінії біля Лиману та Куп'янська. Їх передислокувати після того, як на Авдіївський плацдарм перекинули найбільш боєздатні мотострілецькі бригади зі складу 2-ї та 41-ї російської загальновійськової армії.

Якщо вони не матимуть достатньої підтримки в особовому складі та в техніці, то вони не зможуть, наприклад, продовжувати штурмові дії в Вовчанську або розпочати штурмові дії в міських умовах населеного пункту Липці,

– наголосив Коваленко.

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